"Программа возврата части стоимости за путевку быстро стала популярной. Уже более 1,5 млн человек ей воспользовались. И желающих по-прежнему очень много. Правительство приняло решение – продлить ее до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", — сказал он, выступая с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой.

Отвечая на вопросы, Мишустин добавил, что на программу кешбэка правительство выделит 2 млрд рублей. И дополнительно этим воспользуется еще миллион человек.

Ранее Ростуризм сообщил, что текущий этап распродажи туров по России с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля.

Кроме того, Мишустин напомнил о других принятых правительством после 24 февраля мерах поддержки туристической отрасли: обнулении НДС для отельеров, льготных кредитах для предпринимателей по ставке 5%, а также грантах на создание некапитальных объектов размещения.

"Несколько сотен предпринимателей получили на такие проекты свыше одного миллиарда рублей", — добавил он.