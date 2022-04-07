"ДОМ.РФ объявил аукцион по продаже бывшего детского курортного городка Юбилейный, расположенного на первой береговой линии в Анапе. Территория подходит под строительство гостиницы и других рекреационных объектов ", — говорится в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 мая. Аукцион пройдет 3 июня. Начальная цена лота составляет 479,3 млн рублей.

Юбилейный расположен по адресу: Пионерский проспект, 171. В состав лота входят участок на первой береговой линии площадью 10,07 га и 50 нежилых зданий. Окружение бывшего детского курортного городка составляют отели, базы отдыха, а также жилые дома.

Отмечается, что до 2020 года объект находился в ведении Минобороны РФ, затем решением правкомиссии агентские полномочия в отношении неиспользуемого федерального имущества передали ДОМ.РФ.