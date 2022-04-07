Как следует из отчетности ООО, показатель чистой прибыли по РСБУ впервые превысил 1,2 млрд рублей, тогда как годом ранее убыток составил 723,9 млн рублей. До этого компания получала прибыль в 2019 году (40 млн рублей) и в 2017 году (2 млн рублей).

Выручка в прошлом году выросла в 1,9 раза — до 7,284 млрд рублей, став рекордной за все время работы, начиная с 2016 года. Прежде она не превышала 6 млрд рублей.

В компании "Интерфаксу" пока не прокомментировали изменение финпоказателей.

Вместе с тем, как отмечается в материалах игорной зоны со ссылкой на директора по развитию Дмитрия Анфиногенова, пандемия изменила ситуацию на туристическом рынке, усилив позиции Сочи как курорта как на российском, так и на международном уровне. Он подчеркнул, что инфраструктура курорта будет развиваться и дальше, потому что туристический спрос растет.

"Туристам сегодня не приходится выбирать между морем и горами. Они приезжают в Сочи и наслаждаются разными форматами отдыха: катаются на лыжах, дышат морским воздухом,

а любители оригинального досуга проводят время в игорной зоне "Красная Поляна", — привела пресс-служба слова Анфиногенова.

По его словам, инвесторы заинтересованы в развитии игорных кластеров: такие зоны можно использовать и для проведения корпоративных мероприятий, и для развлекательной части в рамках деловой программы форума.

По данным компании, всего с 2016 по конец 2021 года игорную зону "Красная Поляна" посетили 2,826 млн гостей, из них более 355 тыс. иностранцев из 170 стран мира.

Отмечается, что с момента открытия игорная зона развивает джанкет-направление: игровые туры для иностранцев. Пандемия существенно скорректировала работу в развитии данного направления, тем не менее, в 2021 году удалось согласовать авиасообщение с Бахрейном. Продолжается работа над запуском прямого рейса Дели — Сочи.

Также компания продолжает инвестиции, в прошлом году было заявлено о начале строительства игорной зоны и развития туристического направления на Дальнем Востоке.

Игорная зона "Красная Поляна" создана в августе 2016 года. ООО "Домейн" на сегодняшний день является единственным резидентом игорной зоны и казино, работающих на ее территории.

В настоящее время в игорной зоне функционируют три заведения: "Казино Сочи" (открыто в январе 2017 года, инвестиции — 4 млрд руб.), зал игровых автоматов "Бонус" и казино "Бумеранг". Объем вложений в остальные игорные заведения компания не раскрывает.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Домейн" зарегистрировано 24 декабря 2015 года в поселке Эсто-Садок (курорт Красная Поляна, Сочи). Единственным владельцем компании по данным ЕГРЮЛ на 7 апреля 2022 года является сингапурская Silverron International Pte. Ltd.

По данным участников рынка, игорная зона "Красная Поляна" и одноименный курорт контролируется структурами экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Ткачев в последние несколько лет активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи. В частности, АО "Красная поляна" сообщило о намерении в ближайшие 10 лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта. На первом этапе на курорте появится клубный поселок "Шале 1032". Проектом предусмотрено строительство двух новых отелей и запуск комплекса апартаментов "Зеленая резиденция".