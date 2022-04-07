"Министерству иностранных дел поручено рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Киргизию туристам, имеющим шенгенскую и американскую визу", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, кроме того, в месячный срок будет проработан вопрос взаимного признания визовых режимов Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Торобаев также поручил министерству экономики и коммерции изучить возможность разработки программы стимулирования туристической отрасли — освобождения от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники, оборудования, а также других видов стимулирования с учетом международной практики.