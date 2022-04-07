Так, в оформлении вагона-музея использованы элементы репродукции знаменитого плана-панорамы города, созданного профессором кафедры "Инженерная графика" Томского государственного архитектурно-строительного университета Юрием Нагорновым.

"Не имеющее аналогов в мире произведение искусства создавалось профессором восемь лет на полотне размером более 8 кв. м. На нем разместились исторические здания, произведения деревянного зодчества прошлых веков, перенесенные на бумагу с высокой художественной и геометрической точностью: около 350 кварталов и почти 7 тыс. архитектурных сооружений", — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажиры вагона-музея смогут познакомиться и с творчеством современных томских художников, изображающих на полотнах панорамные виды, достопримечательности и сцены из жизни сибирского города. Репродукции украсят каждое двухместное купе вагона СВ.

Маршрут поезда Томск — Адлер занимает почти 4 суток. В пути следования предусмотрены остановки в Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге.