"В настоящее время ведется реконструкция части зданий Мемориального комплекса "Исторический бульвар" — корпуса Рубо-Тотлебена, музея Папанова, отела сувенирной продукции и туристического информационного центра. Завершить строительные работы на объектах планируется к концу 2022 года", — говорится в сообщении.

Сейчас строители проводят черновую отделку подвалов, устройство стен и перекрытий второго этажа здания корпуса Рубо-Тотлебена, где будут выставочные залы. Также они ведут кровельные работы Мемориального музея И.Д. Папанина и отдела сувенирной продукции.

Помимо этого, проводится внутренняя отделка стен, полов и перегородок помещений туристического информационного центра. Также строители прокладывают канализацию и сети водоснабжения.

Напомним, работы по реконструкции и строительству объектов "Исторического бульвара" начались в ноябре 2021 года. Объект является экспозиционно-музейным выставочным комплексом, а также культурно-досуговым и туристическим центром.