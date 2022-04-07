Курс доллара США составил 74,69 руб./$1 в 10:21 МСК, что на 5 рублей ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 81,49 руб./EUR1, подешевев на 5,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,3 рубля — до 77,75 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста к доллару и евро утром в четверг с учетом того, что основные санкционные ограничения со стороны западных стран уже учтены в его котировках. К тому же основные пары торгуются в условиях "тонкого" рынка при жестком валютном контроле со стороны ЦБ РФ, что вкупе с санкциями заметно ограничивает возможности рыночного курсообразования рубля и к доллару, и к евро.