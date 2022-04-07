Рейсы запланированы дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.

В столицу Дагестана вылет из Ижевска в 7:00, прилет в Махачкалу — в 11:30. Из Махачкалы вылет в 12:30, прилет в Ижевск — в 18:40. Рейсы будут выполняться с посадкой в Москве.