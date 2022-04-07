Ежегодно лебеди-шипуны отправляются зимовать в Центральную Азию, а после 20 марта возвращаются в окрестности заповедника.

Однако в этом году птицы задержались и были замечены на Урале лишь в первых числах апреля.

Потомство они выводят на Александровском пруду, но иногда семьи лебедей селятся на реке Караганка. Так, несколько лет назад жители поселка Александровка, стоящего на берегу реки, приютили у себя лебедя, который из-за сломанного крыла не смог улететь вместе с семьей. Всю зиму его выхаживали, а весной отпустили на волю.

Как отмечает пресс-служба, в скором времени на "Аркаиме" откроется очередной туристический сезон, пока дорога к лагерю подтоплена талыми водами.

В этом году посетители увидят отремонтированный музей и обновленную экспозицию.

Историко-культурный заповедник "Аркаим" создан на месте открытого в 1987 году укрепленного поселения бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тыс. лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. Сформировавшаяся здесь уникальная культура впоследствии получила название синташтинско-аркаимской.