"На развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" по программе социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года запланировано 3,27 млрд рублей. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест, увеличить количество мест размещения туристов, что приведет к увеличению турпотока", — говорится в пресс-релизе.

В Шерегеше в тестовом режиме с 18 января 2022 года запущена программа лояльности для жителей Кузбасса, предусматривающая спектр скидок на услуги комплекса, рассматривается возможность создания единого ски-пасса, что позволит туристам пользоваться всеми трассами и подъемниками на территории курорта с фиксированной скидкой. В преддверии жаркого сезона туроператоры активно развивают летнее направление.