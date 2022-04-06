Как сообщает пресс-служба туроператора, после совершения сделки ООО "КН-Холдинг" владеет 25% доли компании.

"Это решение поможет туроператору динамично развиваться в условиях турбулентности и санкционного давления на Россию. При этом, компания продолжит следовать своей стратегии, наращивать долю рынка, активно участвовать в развитии внутреннего туризма, в том числе на основе чартерных программ, реализуемых при поддержке Ростуризма и региональных властей. Туроператор продолжит развивать дифференцированный продукт – концепции отдыха в отелях России и за рубежом, создавать собственные сети отелей, запускать новые цифровые сервисы и работать над повышением качества, оказываемых услуг", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что Демура станет председателем Совета директоров, а должность генерального директора займет Владимир Рубцов, сейчас заместитель гендиректора по продукту и операционной деятельности.

Тарасу Демуре 43 года, с 1996 работал в различных предприятиях туристической отрасли. Занимался собственным проектом по построению первой в Украине франчайзинговой сети турагентств "Галопом по Европам" и туроператора "Вояж-Киев". В компанию TUI Россия перешел с должности руководителя украинского подразделения европейского холдинга.