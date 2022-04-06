Курс доллара составил 79,9975 руб./$1 в 18:32 мск, что на 3,315 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,345 руб./EUR1, подешевев на 4,155 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,69 рубля — до 83,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, усилив темпы роста после объявления о введении США блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Белый дом также полностью запретил новые инвестиции в РФ. Кроме того, в санкционный список Великобритании попала очередная группа бизнесменов и банков из России.

Динамика рубля объясняется тем фактом, что участники рынка полагают, что новые санкции уже не смогут существенно ухудшить положение попавших под санкции объектов и экономическое состояние страны в целом, так как они в той или иной степени уже адаптировалась к ранее наложенным ограничениям и учтены в котировках нацвалюты.

Кроме того, основные пары торгуются в условиях жесткого валютного контроля со стороны ЦБ РФ, что вкупе с санкциями заметно ограничивает возможности рыночного курсообразования рубля к доллару и евро.