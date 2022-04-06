По данным Росавиации, в январе-феврале текущего года аэропорт обслужил 747,5 тыс. пассажиров. Таким образом, за первый квартал 2022 года пассажиропоток "Кольцово" составил 1,073 млн человек, что на 17% больше, чем в январе-марте 2021 года. В марте 2022 года снижение составило 7,8% к марту 2021 года.

"Главными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в Европу для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что основное падение авиаперевозок зафиксировано не только на международных линиях, но и на маршрутах в Москву. Так, на рейсах в столицу перевезено 124,5 тыс. пассажиров, что на 32% меньше показателя 2019 года.

На международных линиях пассажиропоток снизился на 58% и составил 55,8 тыс. человек. "Ограничения в авиационной отрасли привели к отмене или радикальному сокращению регулярных и чартерных рейсов на традиционных для данного периода туристических направлениях — в Египет, Доминикану и другие. При этом от еще большего падения показателей перевозок удержало только развитие полетных программ авиаперевозчиков в страны ближнего зарубежья — Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан", — уточняется в пресс-релизе.

По данным авиакомпании, объем перевозок на внутренних региональных рейсах остался на сопоставимом уровне с 2019 годом, при этом упав на 19% относительно рекордного для данного сегмента перевозок 2021 года. Только из-за закрытия аэропортов юга России пассажиропоток "Кольцово" снизился на 29 тыс. пассажиров.