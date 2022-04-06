"Сейчас для нас открываются огромные возможности по привлечению туристического потока на территорию Тверской области. Это, в первую очередь, позитивно скажется на развитии инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. В текущих условиях это может дать региону хороший толчок в развитии индустрии гостеприимства, потому что наш потенциал колоссален", — привели в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени на совещании по организации летней туристической кампании.

В Тверской области действуют федеральные и региональные меры поддержки туриндустрии в условиях санкционного давления на страну.

"Это льготные кредиты на открытие гостиниц, нулевая ставка НДС на пять лет в отношении услуг гостиниц, а также строящейся туристской инфраструктуры, поддержка при обустройстве пляжей, зон отдыха, кемпингов и глэмпингов, создании новых туристических маршрутов и объектов турпоказа. Идет разработка новых отраслевых мер, касающихся поддержки отельеров, рестораторов, туроператоров", — отметили в пресс-службе.

Глава региона поручил обеспечить благоустройство на туристических маршрутах — это касается ремонта дорог, установки контейнерных площадок, создания туристических парковок.

"Одним из крупнейших проектов федерального значения, в который вошла Тверская область, стало строительство на территории региона веломаршрута "Москва — Санкт-Петербург". Планируется, что работы на первой его части "Дубна — Конаково" будут завершены уже в мае текущего года", — сказал сотрудник пресс-службы.

С 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 млн человек.