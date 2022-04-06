Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100, говорится в сообщении "Аэрофлота".

В связи с запуском этих рейсов скорректировано расписание полетов в города Казахстана из Сочи, отметили в компании. C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/ Атырау/ Актобе.

"С 23 апреля рейсы между Сочи и городами Казахстана (Алма-Ата, Нур-Султан, Актау, Атырау и Актобе) будут полностью отменены. Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы", — говорится в сообщении.

В конце марта "Аэрофлот" анонсировал начало полетов "России" из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Для этого планировалось забазировать в Сочи до десяти Superjet 100.