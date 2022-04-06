Соответствующее решение принято в среду на заседании межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

"Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации (...) с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами Казахстана, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, республиками Узбекистан и Кыргызстан", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра страны.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

"При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации", — указывается в сообщении.