"Вице-премьер избран председателем главного органа управления института развития Северо-Кавказского федерального округа. Александр Новак курирует развитие СКФО", — говорится в сообщении.

Обновленный совет директоров "Кавказ.РФ" начал свою работу в конце марта. В него вошли помимо Новака министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, замминистра экономического развития Сергей Назаров, замминистра энергетики Павел Сорокин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда президента в СКФО Владимир Надыкто, а также гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев и первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман.

В 2021 году АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК), АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) и АО "Курорт Эльбрус" завершили процесс объединения, на их базе был создан единый институт развития Северного Кавказа, который затем был переименован в "Кавказ.РФ".

Основным акционером "Кавказ.РФ" является государство в лице Минэкономразвития РФ.