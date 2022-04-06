"Стратегическая сессия по вопросам устойчивого развития туризма в субъектах СКФО и Республике Адыгея пройдет в Дербенте с участием представителей Ростуризма, Государственной думы, Минэкономразвития России, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, РГО, представители туриндустрии, общественности, научного и экспертного сообщества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сессии будет обсуждаться ряд важных мер, направленных на развитие потенциала северокавказских республик и Дагестана, в частности.

"Мы предметно обсудим идею развития совместного турпродукта, а также разберём имеющиеся проблемы туристической сферы и определим главные векторы развития этой отрасли", — цитирует пресс-служба главу Минтуризма Дагестана Эмина Мерданова.

По его словам, совместно с туроператорами республики создан дагестанский участок межрегионального туристического маршрута.

"Он включает в себя основные локации нашего брендового маршрута "Легенды Дагестана"", — отметил министр.

По итогам совещания регионами СКФО и Адыгеей запланировано подписание соглашения об устойчивом развитии туризма, а также принятие на 2022 год "дорожной карты" по созданию брендового туристического проекта на территории субъектов.

Организаторами сессии выступают Ростуризм, комитет Госдумы по туризму, Русское географическое общество, Общенациональный союз индустрии гостеприимства, Национальное Рейтинговое Агентство, ESG-лаборатория МГУ и Северо-Кавказский федеральный университет.