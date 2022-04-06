"Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, более 9 млн иностранных туристов посетили Анталью в 2021 году. Местным отелям удалось продолжить привлекать иностранных туристов в первом квартале 2022 года благодаря действию сертификатов безопасного туризма, предусматривающего соблюдение правил борьбы с коронавирусом. В январе-марте 2021 года город принял 267 тыс. иностранцев, а за тот же период 2022 года количество иностранных туристов выросло до 516 тыс. человек", — пишет издание.

По его данным, только в феврале на курорт прибыло более 111 тыс. немецких туристов. Россияне заняли второе место, их число составило 86,4 тыс. человек. Анталья также приняла почти 58 тыс. гостей из Великобритании.

"В начале года отельеры в городе возлагали большие надежды на новый туристический сезон, особенно на лето, поскольку страны по всему миру ослабляют ограничения для путешествий. Однако конфликт на Украине вызывает опасения, что в этом году туристов из России и Украины может быть меньше. Представители туротрасли также выражают обеспокоенность тем, что в случае длительного конфликта приток туристов из других европейских стран может снизиться в этом году из-за более широких экономических последствий войны для континента", — отмечает портал.

Российские авиакомпании в марте прекратили выполнять чартеры в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов после введения санкций против РФ Евросоюзом и США. В апреле часть рейсов возобновится, но в ограниченном объеме.