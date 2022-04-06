"Проект, который сегодня набирает полный оборот, — это программа развития Дербента. Из 170 миллиардов, которые должны быть вложены в эту программу, порядка 70% — это частные инвестиции. Инициатор этой программы — наш сенатор Сулейман Абусаидович Керимов", — сказал Меликов.

По его словам, в рамках ее реализации планируется решить вопросы жилищного строительства, коммунальной сферы, развития туристического кластера в южном Дагестане.

"Поскольку Дербент — это притягательный город не только для Дагестана, но и для всей России, мы рассчитываем, что за счёт этого программа, конечно, даст рабочие места", — сказал Меликов.

План мероприятий по комплексному развитию Дербента подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в октябре 2021 года.

Программа включает в себя 85 мероприятий, в частности, по реконструкции улиц, строительству общеобразовательной школы, капитальному ремонту зданий Дербентской центральной городской больницы, закупке для этой больницы медицинского оборудования и новых автомобилей.