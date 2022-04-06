"Гранд Сервис Экспресс" продлевает курсирование дополнительного поезда №195/196 Москва-Симферополь и обратно на все дни до конца апреля. Также он назначен отправлением из Москвы на 1 и 2 мая", — отмечает компания.

Кроме того, перевозчик сообщил, что увеличит количество вагонов в регулярных поездах "Таврия" на майские праздники.

ГСЭ отмечает, что о назначении доппоезда "на остальные дни майских праздников будет сообщено дополнительно". "По маршруту поезда сейчас идет ремонт инфраструктуры железнодорожных путей, из-за чего точное время прохождения станций неизвестно, поэтому пока нельзя открыть продажу билетов на другие дни майских праздников", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что продажи билетов на дополнительный поезд на даты вплоть до середины мая будут открыты в двадцатых числах апреля.

Как сообщалось, ГСЭ назначил доппоезд из столицы России в столицу Крыма с 25 февраля, несколько раз продлевал его курсирование (на фоне данных Росавиации о запрете гражданских полетов в/из Крыма).

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Росавиация 6 апреля в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, теперь — до 13 апреля. Полеты, таким образом, по-прежнему не осуществляются в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.