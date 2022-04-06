Соответствующий указ подписал губернатор края Виктор Томенко. Этим указом отменяются ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий, в том числе зрелищно-развлекательных, а также оказание услуг аналогичного характера, говорится в сообщении.

"Решение принято на фоне определенного улучшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также в связи с наступлением периода подготовки и проведения традиционных весенних мероприятий, в том числе, торжеств, посвященных Дню Великой Победы", — отмечает пресс-служба.

При этом в регионе сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, проводить дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.