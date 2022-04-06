"Тульская область вошла в число регионов, которые присоединятся к тестированию сервиса по вовлечению земель в туристический оборот "Земля для туризма". Данный сервис позволит отображать на публичной кадастровой карте те земельные участки, которые подходят для размещения на них туристических объектов", — говорится в сообщении.

С помощью сервиса инвесторы наглядно смогут увидеть интересующую их информацию по каждому участку, оценить транспортную доступность и наличие инженерной инфраструктуры, что поможет определить сроки окупаемости проекта и перспективы его развития в будущем.

Соглашение о запуске пилотного проекта заключено между правительством Тульской области и Росреестром 5 апреля.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов.