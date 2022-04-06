Презентация региональной стратегии прошла на двухдневном мероприятии Всероссийского акселератора по промышленному туризму (проект Агентства стратегических инициатив (АСИ)) в Калуге в среду.

"Промышленность в регионе существует в уникальном тандеме с национальными парками и прекрасными озерами. Глобальная цель — сделать Челябинскую область туристическим регионом, в том числе в сфере промышленности. Это вопрос инвестиционной и кадровой привлекательности, открытости. Промтуризм — это хороший, классный инструмент, нужно максимально использовать его возможности", — сказал Ковальчук.

На презентации отмечалось, что до 2025 года промышленные предприятия посетят порядка 200 тыс. человек.

В свою очередь замдиректора по развитию туризма АСИ Челябинской области Ирина Чиркова уточнила, что регион начал целенаправленно развивать промышленный туризм в 2021 году, в прошлом году самыми популярными у туристов были оружейные предприятия в Златоусте, так как они вошли в первый брендовый маршрут "Челябинск: к нам прилетают даже метеориты".

"Флагманом промышленного туризма в регионе", по ее словам, стал Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), где проводят экскурсии уже несколько лет и открыли единственный в стране центр подготовки экскурсоводов для промтуризма.

Она уточнила, что сейчас в экскурсионных программах участвуют семь предприятий области, но в ближайшие три года (2022-2024) свои площадки планируют открыть до 30 предприятий.

Всего будет разработано сорок маршрутов, а также два новых брендовых маршрута с включением промышленных площадок и два межрегиональных маршрута в сотрудничестве со Свердловской областью и Башкирией.

Так, в этом году разрабатывается новый маршрут, претендующий стать брендовым для южной части региона.

"Мы хотим совместить посещение заповедника "Аркаим", где 5 тыс. лет назад зародилась металлургия, с ММК. Есть что еще посмотреть на южных территориях", — отметила Чиркова.

Между тем, ММК поделился с участникам мероприятия своим опытом организации промышленных экскурсий с 2018 года, отмечает пресс-служба предприятия.

"Разработаны семь туристических маршрутов — два детских и пять, рассчитанных на взрослых. В том числе новый экскурсионный маршрут "Легенды и были стальной реки", который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности", — отмечает пресс-служба.

При посещении промплощадки группы сопровождает специально подготовленный экскурсовод промышленного туризма. Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии туристов инструктируют по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован от несчастных случаев.

По сведениям пресс-службы, с начала реализации проекта ММК посетили свыше 19 тыс. человек.