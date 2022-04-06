"В рамках развития промышленного туризма министерство разработало турмаршруты на производственные предприятия "Дагестан Стекло Тара", "Кизляр", Кизлярский коньячный завод, КФХ "Главрыба", а также на предприятия по изготовлению урбеча и кубачинских изделий", — говорится в сообщении.

В настоящее время такие туры предлагают два туроператора.

Кроме того, в будущем планируется проводить экскурсии в аэропорту "Махачкала".

Ранее министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов заявлял "Интерфаксу" о том, что Дагестан планируется разработать новые маршруты в сфере промышленного туризма. По оценке представителей туристского сообщества, турпоток на объекты промышленного туризма республики может составить до 100 тыс. человек в год.