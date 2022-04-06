"Авиакомпании получат не просто субсидию на поддержку своих кассовых разрывов, операционных убытков — они получат субсидию только в случае перевозки пассажира. То есть ежемесячно по окончании месяца авиакомпании будут предоставлять свои данные о перевозке пассажиро-километров, то есть сколько пассажиров на какую дистанцию они перевезли. И по итогам месяца Росавиация будет изучать, сравнивать эти документы, и мы будем выплачивать субсидию, которая рассчитана Минтрансом", — сообщил Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это довольно серьезное подспорье для организации работы с пассажирами. Но именно, хочу подчеркнуть, компании получат не прямую субсидию на себя, а только за перевозку пассажиров, что на наш взгляд должно стимулировать авиакомпании в организации перевозок пассажиров", — добавил он.

РФ может выделить авиакомпаниям около 100 млрд руб. на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь этого года, сообщал президент Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок в конце марта.