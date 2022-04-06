Согласно информации на сайте Pegasus Airlines, рейсы из Стамбула и Антальи в Москву будут ежедневными. Перелет "туда-обратно" по маршруту Москва – Стамбул в день старта рейсов обойдется минимум в $430 (35,8 тыс. рублей) на человека. Стоимость перелета в Анталью и обратно стартует от $570 (47,5 тыс. рублей).

Также с 12 апреля Pegasus Airlines возобновит рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и пятницам. Стоимость билета "туда-обратно" начинается от $502 (41,8 тыс. рублей) на человека.

Pegasus Airlines приостановила рейсы в Россию с 13 марта "в связи с операционными рисками".