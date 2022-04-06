"Законопроект был разработан комиссией совместно с Минпросвещения, Минприроды и Минюстом. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребенка внесены в Госдуму", — пишет издание.

Как отмечают авторы законопроекта, сейчас отдельную акваторию могут получить санатории и некоторые туркомпании, а детских лагерей в этом перечне нет.

"В результате на пляжах лагерей и центров вместе с несовершеннолетними отдыхают самые разные люди, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха", — поясняют они.

По мнению Костенко, необходимо создать условия для обособленного использования водных зон и береговых полос детскими лагерями и включить организации отдыха несовершеннолетних и их оздоровления в перечень имеющих право на договор без аукциона.

"Доступ посторонних людей на пляжи, обустроенные для детских лагерей, нужно ограничить", — подчеркивает автор инициативы.

Кроме того, законопроект вводит понятие "территория отдыха детей" и позволяет относить к нему водные объекты и участки береговой полосы.

По действующему закону, заключение договора водопользования без аукциона возможно при использовании акватории водных объектов для лечебных целей санаторно-курортными организациями и оздоровительной деятельности туркомпаниями.