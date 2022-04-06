"С начала текущего года музеи предприятий народных художественных промыслов посетили более 18,5 тысяч детей в составе школьных групп. Лидером по посещаемости является фабрика "Жостово" — 6 084 человек", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что по сравнению с 2021 годом отмечается рост посещаемости музея Богородской фабрики художественной резьбы по дереву, ее за три месяца посетили 2 827 школьников, и предприятия деревянных игрушек КЛИМО — 1 055 человек.

В пресс-службе комитета добавили, что за 2021 год музеи посетили более 65 тысяч учеников.