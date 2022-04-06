"Вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме, активно идет подготовка к летнему сезону. Все отели и санатории подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей", — написала она в своем телеграм-канале.

Как отметила Догузова, чтобы доехать до места отдыха в регионы с закрытым аэропортами можно воспользоваться ближайшими работающими авиаузлами и далее воспользоваться наземным транспортом. Также РЖД запустили до труднодоступных курортов дополнительные поезда.

Росавиация в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 13 апреля. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.