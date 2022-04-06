Согласно информации на сайте, на маршруте заявлен Boeing 737-800. Вылет из Каира в 9:30 по местному времени, прибытие в Москву ("Домодедово") – в 15:55. Из Москвы самолеты будут вылетать в 16:55 и прибывать в Каир в 21:25.

По данным системы бронирования, билеты на первый рейс из Москвы в Каир уже почти раскуплены: остались предложения от $728 (61,2 тыс. рублей). Обратно на следующей неделе можно улететь за $330 (27,7 тыс. рублей).

Со стыковками в Каире можно добраться не только до египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх, но и в европейские страны, среди них – Кипр, Италия, Испания и другие.

Авиакомпания приостановила полеты в Москву в начале марта. Приостановка полетов была связана с удорожанием страховки для рейсов в РФ после введения санкций.