Снижение пассажиропотока на внутрироссийских направлениях составило 11,4%, в международном сегменте — 63%.

"Падение, прежде всего, связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга России и приостановлением полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний", — поясняется в сообщении.

Из семи анонсированных в весенне-летнем расписании международных направлений фактически на начало апреля рейсы выполняются только в Ереван (авиакомпания Red Wings). Из 21 направления в российские города минуя Москву, полеты по которым также планировались в летнем сезоне, сегодня обслуживаются лишь десять.

В расписании аэропорта пока остаются традиционные рейсы на курорты юга России, старт которых запланирован на майские праздники. Кроме того, МАНН готов обслуживать международные рейсы при наличии у авиакомпаний разрешения Росавиации на их выполнение, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, пассажиропоток нижегородского аэропорта в январе-феврале 2022 года, по данным Росавиации, составил 152,905 тыс. человек. Таким образом, в I квартале этого года МАНН обслужил 211,305 тыс. пассажиров против 162,45 тыс. человек годом ранее (рост на 30%).