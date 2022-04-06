"Таким образом, общий объем финансовой поддержки на указанные цели составит 1 млрд руб.", — сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В марте 2022 года утвердили порядок предоставления грантов предпринимателям на создание (расширение) сетей быстрого питания.

Условием получения гранта является открытие новых точек общественного питания в сфере быстрого обслуживания, работающих в сегменте доступных цен, и прием на работу новых сотрудников.

Размер грантов зависит от площади открываемых точек. Максимальная сумма поддержки составляет 5 млн руб.

Заявки на получение гранта будут принимать до 30 июня.

Подать заявки на сегодня изъявили желание 17 компаний.