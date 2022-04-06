"Туристический комплекс Калининградской области активно наращивает свои мощности по размещению гостей. Естественно, основное внимание уделяется курортам Балтийского моря. Вот и к этому летнему сезону число отелей в популярном приморском Зеленоградске будет увеличено благодаря строительству и сдаче двух отелей", — сказал Ермак.

По его словам, в отеле "Королева Луиза" будет 50 номеров, в которых смогут разместиться порядка 100 человек. Отель "Панорама" будет располагать еще большим количеством номеров — 56. В результате общее число официальных мест размещения туристов в Зеленоградске заметно превысит 4 тысячи.

Министр отметил, что в 2021 году на морском побережье области были построены несколько отелей. Так, в Светлогорске появились сразу два 4-звездных отеля. Это Karmann's на 43 номера и Kristall Hotel & SPA на 84 номера. На Куршской косе начал работу 4-звездный отель "Аура", в Зеленоградске — капсюльный отель на 32 номера.

"Уже сегодня действующие отели активно бронируются туристами на майские праздники и летний сезон. Гости из других регионов России понимают, что и в сегодняшних условиях доступность Калининградских курортов надежно обеспечивается авиационным и железнодорожным сообщением. Надеемся, что погода и море нас в этом году будут радовать, как и в прошлом, когда вода у нас прогрелась до 22-24 градусов, а наши песчаные пляжи приняли всех отдыхающих", — заключил Ермак.