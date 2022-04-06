Музей вечной мерзлоты обустроили в мерзлотнике на территории рыбодобывающего предприятия "Тазагрорыбпром". Это второй по размеру в округе "природный холодильник".

"Подготовка к открытию музею заняла три месяца. Облагородили входную группу, установили информационные стенды и более 30 ледяных скульптур. Среди них упряжка оленей, нарты, туристические бренды Тазовского района — девушка сихиртя и шаман Тадебя, рыбак с уловом рыбы", — говорится в сообщении.

Объект передан в ведение районного краеведческого музея. Посетить его можно по предварительной записи. В дальнейшем в мерзлотнике планируют обустроить зоны для фотосессий молодоженов. Не исключена возможность проведения ненецких национальных свадеб.

Мерзлотник построен в холме. Спуститься в него можно по деревянной лестнице, глубина спуска — порядка четырех метров. Зимой температура в "холодильнике" — минус 18 градусов, летом повышается до минус 8.

Природный холодильник вручную построили в 1950-х годах прошлого века. На его постройку ушло девять лет. В 70-х годах из-за появления морозильных камер хранения мерзлотник перестали использовать по назначению, при этом его поддерживали в нормативном состоянии и использовали в экстренных случаях, чтобы не останавливать работу предприятия. Мерзлотник выручал дважды — в 2000 и 2004 годах, когда на предприятии случались пожары.

Пресс-служба отмечает, что на Ямале существуют и другие мерзлотники. Самый большой в мире — Новопортовский — до сих пор используется по назначению. Он является объектом культурного наследия. Известно о мерзлотниках в Гыде и Ямбурге Ямальского района, в Салехарде под Обдорским острогом.