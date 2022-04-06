Накануне ведомство представило новые фотографии водоема.

"По фото- и видео материалам, сделанным на прошедшей неделе с квадрокоптера, можно заметить, что вода ушла, но из стен воронки озера бьют подземные ключи. Есть шанс, что вода, возможно, снова придет", — говорится в сообщении министерства.

Минприроды напоминает, что озеро Морской глаз образовалось в результате карстового провала, который заполнили бьющие из недр ручьи.

"Уровень воды в любом водном объекте — это своеобразный баланс между объемом поступающей в него воды и количеством воды, выходящей из него. Поэтому основная причина резкого обмеления озера "Морской глаз" — нарушение этого баланса", — считает Минприроды.

Информация о том, что озеро резко обмелело, появилась в начале февраля. Пользователи соцсетей и местные СМИ сообщали, что жители расположенной рядом с уникальным водоемом деревни услышали треск льда и обнаружили, что уровень воды в озере стремительно упал. На размещенных в соцсетях фотографиях озеро похоже на обмелевший колодец с ледяным дном.

На место выехали специалисты, которые обнаружили, что падение уровня воды составило 32,59 метра от первоначального уровня, когда из озера вытекал ручей.

По данным молодежного эко-движения Марий Эл "Розовый одуванчик", постепенное снижение уровня воды в озере началось еще летом 2021 года. Сейчас до дна озера осталось, по разным данным, от 10,5 до 23,5 метра.

Озеро Морской глаз расположено на Сотнурской возвышенности вблизи деревни Шарибоксад Волжского района Марий Эл. Предположительно, оно образовалось около 20 тыс. лет назад в результате карстового провала. Имеет связи с неизученными до сих пор подземными пустотами.

Водоем расположен на склоне горы, отличается необычным изумрудным цветом, а по берегам озера растут сосны, поэтому считается, что оно похоже на гигантский глаз, обрамленный ресницами. Водоем является точкой притяжения для многих туристов.

Точная глубина озера до сих пор не установлена.

По данным эко-движения "Розовый одуванчик", путешественник и дайвер из Йошкар-Олы Павел Лапшин несколько лет назад опускался в водоеме на глубину 42,5 метра и видел там стоящие ели с хвоей.

В зоне развития карстовых процессов находится около 69% территории Марий Эл, и большинство марийских озер имеют карстовое происхождение.