"Сегодня курорт закрыт из-за вероятности схода снежных лавин. Прогулки по экотропе Азау-Чегет под склонами Чегетского хребта также запрещены из-за лавинной опасности", — сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС по КБР ранее распространило экстренное предупреждение об опасности схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.