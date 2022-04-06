"Для въезда во Францию из России больше не требуется предоставлять негативные результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Также больше не нужен международный проездной сертификат и доказательства наличия веских причин для въезда", — говорится в сообщении дипмиссии.

Кроме того, Франция 1 апреля возобновила выдачу россиянам всех типов виз. Прием заявлений по предварительной записи открыт в 18 визовых центрах VFS Global в России.

Из-за санкций против России в настоящее время нет прямых рейсов во Францию. Добраться можно со стыковкой в Стамбуле, Бахрейне или Дубае. Так, авиабилет "туда-обратно" через Стамбул на рейсах Turkish Airlines на ближайшие даты обойдется от 90 тыс. рублей на человека, на рейсах Pegasus — от 36,7 тыс. рублей (лоукостер планирует возобновить полеты в Москву с 11 апреля).