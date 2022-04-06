"С нами уже КИНО, The Hatters, Гарик Сукачёв, "кис-кис", "Заточка", polnalyubvi, "Несчастный Случай", Владимир Шахрин, "Папин Олимпос", Алёна Швец, Wildways, "Комсомольск", Drummatix, "Кирпичи", "Казускома", "Гудтаймс", "Пионерлагерь Пыльная Радуга", "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", Нуки и еще более 100 артистов на пяти сценах", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди участников заявлены Сергей Мазаев и "Моральный кодекс", Евгений Маргулис, молодой рэп-музыкант Мэйти.

Организаторы отмечают повышенный интерес к фестивалю как среди музыкантов, так и среди зрителей.

Ранее генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин сообщал, что фестиваль состоится даже в отсутствие ряда российских и иностранных музыкантов в связи с их возможным отказом принять участие в музыкальном событии.

Как сообщалось, отмененный в 2021 году музыкальный фестиваль "Дикая мята" пройдет в 2022 году с 17 по 26 июня в Алексинском районе Тульской области. Ранее фестиваль проводился в течение трех дней.

Фестиваль разделится на два направления: мультижанровое под названием "Дикая мята Green" и электронное "Дикая мята Violet". В общей сложности планируется более 150 концертов.

В июне 2021 года фестиваль не состоялся из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области. Причем решение было принято накануне старта фестиваля. В связи с этим правительство Тульской области приняло решение о выплате компенсации организаторам фестиваля.

Сообщалось, что затраты организаторов на подготовку и проведение мероприятия в 2021 году составили порядка 96 млн рублей.

"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области. Всего на "Дикой мяте" сыграли более 500 музыкантов со всего мира.

В 2019 году фестиваль прошел в 12-й раз, его площадки посетили около 60 тыс. человек, прошло около 100 концертов. В 2020 году фестиваль также не состоялся из-за пандемии.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.