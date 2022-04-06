В сообщении, которое сенатор разместил в своем телеграм-канале, отмечается, что будут поддержаны также производители электронной компонентной базы и автокомпонентов.

"Дополнительно обсуждается вопрос по смягчению административных процедур в сфере строительства, ответственности для бизнеса и проработке новых логистических цепочек. Рассчитываем, что уже существующие меры и те, которые предстоит принять в ближайшем будущем, позволят бизнесу быстро адаптироваться к новой экономической реальности и в целом поддержать устойчивость отраслей и секторов российской экономики", — отметил Журавлев.

Сенатор представляет "Единую Россию" в составе правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций.