"На майские праздники ожидается пиковая загрузка в районе 100%. На летний сезон идет активное бронирование, в том числе благодаря программе туристического кешбэка", — сообщил собеседник агентства.

По данным департамента, средняя загрузка отелей в апреле составила 70%, что на 20% выше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Нижегородская область в очередном туре программы кешбэка представила 33 объекта размещения и около 150 экскурсионных туров. Количество предлагаемых туров выросло на 60 % по сравнению с предыдущим этапом туристического кешбэка, неизменным успехом пользуются туры по Волге.

Говоря о региональных туристических "изюминках", в департаменте отметили речные экскурсии на судах на подводных крыльях "Валдай 45Р", как по территории области, так и в соседние регионы.

Кроме того, в текущем году свое 870-летие празднует Городец, отмечает 100-летний юбилей семеновская матрешка, а летом исполнится 200 лет Нижегородской ярмарке.

Собеседник агентства отметил также, что ситуация, складывающаяся в туристическом секторе, находится на контроле департамента: регулярно проходят заседания отраслевого оперативного штаба, на которых обсуждается актуальная обстановка и возможные меры поддержки туризма, в частности, гостиничного бизнеса.

"В рамках региональных мер по стабилизации социально-экономической ситуации в регионе для отдельных категорий гостиниц и объектов развлекательной инфраструктуры туризма (к примеру, аквапарки, зоопарки) предусмотрено установление на 2022 год пониженной ставки налога на имущество организаций", — сообщили в департаменте.