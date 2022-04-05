"Сейчас реставрируются Верхние Пушкинские и Лермонтовские ванны в Пятигорске, а также Островские — в Железноводске", — сказал Шпаков.

По его словам, ранее полностью были приведены в порядок Академическая галерея в Пятигорске и Главные Нарзанные ванны в Кисловодске, отреставрированные старинные здания уже стали "точками притяжения" для отдыхающих и местных жителей.

Шпаков также отметил, что работы идут как за счет бюджетных денег, так и средств частных инвесторов. "В Главных Нарзанных ваннах были потрачены 49 млн бюджетных средств на кровлю и фасад, а потом уже были привлечены частные инвестиции. На трех объектах в Пятигорске в основном фигурируют частные инвестиции...Всё идет весьма успешно", — подчеркнул он.

Агентство контролирует правильность выполнения реставрационных работ, их соответствие научным проектам, которые готовят для каждого объекта, после подробного изучения состояния памятников.

Кроме того, по его словам, идут работы еще на одном памятнике — Даче эмира Бухарского в Железноводске. Здесь началась реставрация и восстановление инженерных систем. Также планируется в этом году продолжить работу по Дому Реброва в Кисловодске, сделано все необходимое для подготовки научного проекта.

При реставрации крупнейших в Пятигорске Верхних Пушкинских ванн инвестор при поддержке "Кавминкурортресурсов" планирует восстановить оборудование, подающее минеральную воду из двух скважин, расположенных в здании и на улице рядом с ним. Из них вода будет поступать в бассейны спа-комплекса. Также можно будет принять процедуры с Тамбуканской грязью.

В 2016 году сообщалось, что планируется восстановление разрушающихся объектов культурного наследия — исторических зданий в Кавминводах. Среди них Дом Реброва, Главные Нарзанные ванны в Кисловодске, Верхние Пушкинские ванны, Лермонтовские ванны, Академическая галерея в Пятигорске, Островские ванны и Дача эмира Бухарского в Железноводске.

Росимущество сообщало, что все эти объекты поступили в собственность Российской Федерации в неудовлетворительном состоянии, в результате разграничения в 2002 году. Но долгое время из-за ограниченности бюджетного финансирования их реставрация была невозможна, памятники только охраняли.