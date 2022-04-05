По его словам, сейчас гостиницы региона могут разместить чуть больше 16 тысяч туристов в сутки. К 2024 году номерной фонд региона позволит принимать до 18 тысяч туристов в сутки.

"До конца 2022 года в области появится еще более 20 новых объектов размещения", — сказал Федорищев.

"Хотя многие гостиничные сети уходят с российского рынка, Holiday Inn подтверждает свою заинтересованность в продолжении работы в регионе. К летнему сезону планируется открытие гостиницы под этим брендом", — добавил первый замгубернатора.

На региональном уровне принят закон, устанавливающий особый порядок предоставления (без торгов) муниципальных земельных участков в аренду для объектов туристической индустрии. При этом есть обязательные требования: инвестиционный проект должен предусматривать вложение как минимум 50 млн рублей и увеличение количество рабочих мест.

В Тульской области выделены три туристско-рекреационных кластера — "Окский", "Куликовский" и "Тульский", а также территория перспективного развития "Юго-запад". Эти территории объединены с учетом особенностей и возможностей для развития определенных видов туризма не только согласно территориальному принципу, но и с учетом историко-культурных и природных особенностей, а также развивающимися видами туризма.

Как отметила председатель облкомитета по туризму Лариса Соломатина, к началу пандемии Тульская область преодолела планку в 1 млн туристов, сформировался устойчивый турпоток. В 2021 году регион посетили 1 млн 347 тыс. туристов.

"В регионе создается все больше мест, привлекающих туристов, Тула признана третьей музейной столицей России. И сегодня, когда многие привычные заграничные направления для туристов закрыты, для индустрии гостеприимства области открываются новые возможности для развития", — отметила Соломатина.

Британская сеть отелей IHG — один из крупнейших в мире операторов гостиниц в более чем 100 странах. Владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza и Regent Hotels.