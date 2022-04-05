«С 1 января эти заповедники находились на трехмесячных «каникулах», которые были необходимы для рекреационного восстановления перед новым туристическим сезоном. Посещение Казантипского и Опукского заповедников доступно как с экскурсоводом, так и без», — рассказали в пресс-службе министерства.

Как отметили в ФГБУ «Заповедный Крым», без экскурсовода туристы могут посещать несколько маршрутов: «Берег каменных крокодилов» и «Казантип Античный» в Казантипском заповеднике и «Приозерный» в Опукском. Стоимость билета 150 рублей, с экскурсоводом – 250 рублей.

Одним из популярных направлений для путешествий в Крым является экотуризм. На территории Опукского заповедника можно увидеть редкие виды животных (всего зарегистрировано 1757 видов) и растений (736 видов), многие занесены в Красную книгу РФ и РК. Казантипский заповедник может похвастаться не только большим количеством эндемичных, в том числе краснокнижных растений, а также остатками построек времен Римской империи.