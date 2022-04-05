"Хотя многие гостиничные сети уходят с российского рынка, Holiday Inn подтверждает свою заинтересованность в продолжении работы в регионе. К летнему сезону планируется открытие гостиницы под этим брендом", — цитирует пресс-служба облправительства Федорищева.

Стоимость проекта первый заместитель тульского губернатора не уточнил.

Федорищев отметил, что сейчас гостиницы региона могут разместить чуть больше 16 тысяч туристов в сутки. К 2024 году номерной фонд региона позволит принимать до 18 тысяч туристов в сутки.

"До конца 2022 года в области появится еще более 20 новых объектов размещения", — подчеркнул Федорищев.

Британская сеть отелей InterContinental Hotels Group (IHG) — один из крупнейших в мире операторов гостиниц в более чем 100 странах. Владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza и Regent Hotels.