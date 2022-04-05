Цена выкупаемых ценных бумаг составит 45,432 тыс. рублей за обыкновенную и за привилегированную акцию.

Согласно сообщению, "Аэропортам регионов" в настоящее время принадлежат 98,28% акций "Кольцово".

Уставный капитал аэропорта составляет 417,053 тыс. рублей, он разделен на 357,29 тыс. обыкновенных и 59,763 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, на выкуп остающихся у миноритариев 1,72% акций (около 7,2 тыс. штук) может быть направлено порядка 326 млн рублей.

Как сообщалось, "Аэропорты регионов" дважды направляли акционерам "Аэропорта Кольцово" предложение о выкупе акций. В ноябре 2021 года было предложено выкупить доли миноритариев по цене 39,278 тыс. рублей за каждую обыкновенную или привилегированную акцию. "Аэропортам регионов" на тот момент принадлежало 87,18% акций "Кольцово". В феврале 2019 года "Аэропорты регионов" также направляли миноритарным акционерам предложение о выкупе акций и готовы были заплатить по 34,954 тыс. рублей за акцию. Во владении миноритариев на тот момент находилось 11,97% акций.

Аэропорт "Кольцово" находится под управлением "Аэропортов регионов". Является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.