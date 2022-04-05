"С 13 по 29 апреля отменены рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск", — говорится в сообщении.

Кроме того, 12, 14 и 17 апреля отменены рейсы по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск.

"Информация о дальнейшем выполнении рейсов в Краснодар и Тель-Авив будет опубликована позже", — добавляет компания.

Белорусская авиакомпания отменяет рейсы в Краснодар с начала марта текущего года. Решение связано с необходимостью во время перелета пересекать воздушное пространство Украины, закрытое для гражданских самолетов.