Тур выполнен при помощи технологии Matterport путем сканирования храмовых пространств, а также всех основных помещений и площадок собора, сообщил во вторник синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

3D-тур позволяет дистанционно рассмотреть архитектуру и убранство помещений храма Христа Спасителя, а также окружающие его достопримечательности российской столицы. Информационные сноски дают пояснения о наиболее важных и интересных объектах.

При помощи 3D-тура можно "посетить" не только храмовое пространство собственно храма Христа Спасителя, но и осмотреть его алтарь, Преображенскую церковь (нижний храм), зал церковных соборов, обходную галерею, смотровую площадку.

В каждом из модулей, составляющих фото-видео тур, имеются указатели с информацией об архитектурных деталях, священных предметах, образах, о хранящихся в храме святынях — таких, например, как ковчеги с частицами Ризы Господней, Ризы Божией Матери, мощей пророка Иоанна Крестителя и апостола Андрея, рака с мощами митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова).

Также при помощи 3D-тура есть возможность увидеть подлинную икону, написанную специально для исторического храма Христа Спасителя, построенного в XIX веке и разрушенного в 1930-х годах, — образ Спаса Нерукотворного кисти Евграфа Сорокина. Икона была возвращена в возрожденный собор частным коллекционером.

Осматривая обходную галерею храма, при помощи тура можно увидеть мемориальные мраморные плиты с надписями о днях сражений, именами командующих, а также убитых, пострадавших и отличившихся воинов Отечественной войны 1812 года.