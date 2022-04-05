Согласно принятому в первом чтении законопроекту, расширяется перечень видов деятельности, которые имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности государства. К ним предлагается отнести перевозку морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утвердит правительство. Речь идет о перевозках между местами погрузки и местами выгрузки на территории РФ или в исключительной экономической зоне, а также о перевозках от места погрузки в РФ до первого места выгрузки или перегрузки за пределами РФ.

Деятельность по бронированию авиабилетов в РФ также может быть отнесена к стратегической.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает отнести к стратегической деятельность, связанную с работой в РФ автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), что будет предполагать контроль со стороны комиссии по иностранным инвестициям.

В пояснительной записке говорится, что в условиях санкций блокировка доступа для отечественных авиакомпаний к системам бронирования, подконтрольным иностранным государствам, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами систем бронирования билетов. В настоящее время крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".

После введения западных санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". Как отмечал ранее "Коммерсантъ", к критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов. Гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании.

В России есть две системы бронирования — Leonardo (в числе ее клиентов — Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут").

Кроме того, законопроект предлагает снять действующие сейчас ограничения, связанные с использованием для внутренних перевозок иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию РФ; отменить на шесть месяцев 2022 г. проведение весового и габаритного контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Также правительство получает право определять особенности исполнения договоров лизинга судов морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.