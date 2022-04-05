Деятельность по бронированию авиабилетов в РФ также может быть отнесена к стратегической.
Принятый в первом чтении законопроект предлагает отнести к стратегической деятельность, связанную с работой в РФ автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), что будет предполагать контроль со стороны комиссии по иностранным инвестициям.
В пояснительной записке говорится, что в условиях санкций блокировка доступа для отечественных авиакомпаний к системам бронирования, подконтрольным иностранным государствам, повышает риски дестабилизации пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что крупнейшие российские авиакомпании, включая группу "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии", до июня 2022 года могут заключить договоры с отечественными провайдерами систем бронирования билетов. В настоящее время крупнейшие авиакомпании РФ пользуются услугами в основном иностранных провайдеров: американских Sabre и Navitaire, испанской Amadeus. В 2019 году сообщалось, что Sabre для локализации своих серверов в РФ учредило СП с российским АО "Интегро текнолоджиз".
После введения западных санкций Sabre и Amadeus расторгли дистрибуторские отношения с "Аэрофлотом". Как отмечал ранее "Коммерсантъ", к критическим последствиям это не привело: перевозчик потерял лишь один из многих каналов продажи билетов. Гораздо большую угрозу представляет отключение инвенторных систем, где хранятся все данные о работе авиакомпании.
В России есть две системы бронирования — Leonardo (в числе ее клиентов — Red Wings, "Руслайн", "Ямал", "Ютэйр") и "Онлайн резервейшн систем" (ОРС, им пользуется "Азимут").
Кроме того, законопроект предлагает снять действующие сейчас ограничения, связанные с использованием для внутренних перевозок иностранных контейнеров, временно ввезенных на территорию РФ; отменить на шесть месяцев 2022 г. проведение весового и габаритного контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные товары и товары первой необходимости, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП). Также правительство получает право определять особенности исполнения договоров лизинга судов морских судов, судов внутреннего водного транспорта или судов смешанного (река-море) плавания, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки.
В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.