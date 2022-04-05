По данным аэропорта, в январе-марте обслужено 10,9 тыс. рейсов (рост в 2,6 раза), обработано 6,4 тыс. тонн грузов (рост на 13%).

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года аэропорт обслужил 1,431 млн пассажиров, обработал 6,552 тыс. тонн грузов. Таким образом, в этом году пассажиропоток к показателю первого квартала "доковидного" года упал в 1,8 раза.

В марте аэропорт обслужил 305 тыс. пассажиров и 3,7 тыс. рейсов. Половина всех выполненных рейсов в марте пришлась на авиакомпанию airBaltic, на втором месте ирландская Ryanair (25,1% общего числа рейсов).

Отмечается, что из-за геополитической ситуации количество трансферных пассажиров в марте в аэропорту уменьшилось до 10%, тогда как ранее на их долю приходилось 15-20% от общего числа пассажиров.

Из-за санкций, введенных против России, в прошлом месяце снизился и грузооборот: в марте в аэропорту было обработано порядка 1,5 тыс. тонн грузов, число грузовых рейсов упало на 38% по сравнению с мартом прошлого года. "В сотрудничестве с нашими партнерами мы ищем альтернативные решения для восстановления потока грузов", — сказала председатель правления аэропорта Лайла Одиня, чьи слова приведены в сообщении.

Как сообщалось, аэропорт "Рига" в 2021 году обслужил более 2,35 млн пассажиров, что на 17% больше по сравнению с 2020 годом, но на 70% меньше, чем в "доковидном" 2019 году.

Рижский аэропорт — крупнейший узел воздушного сообщения в странах Балтии.